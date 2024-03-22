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28 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, 28 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

28 köy yolu ulaşıma kapandı mask
28 köy yolu ulaşıma kapandı
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Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, 28 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

28 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yentür, kar yağışının yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, 28 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Ayrıca, köy yollarının bir an önce açılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Muş'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle köylerdeki ulaşımın aksamaması için ilgili ekiplerin titizlikle çalıştığı belirtildi.

28 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Mar 2024 - 23:06 - Gündem

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