28 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, 28 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yentür, kar yağışının yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, 28 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Ayrıca, köy yollarının bir an önce açılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
Muş'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle köylerdeki ulaşımın aksamaması için ilgili ekiplerin titizlikle çalıştığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.