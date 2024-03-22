Şiddetli yağışlar sonrası tekstil atölyesi sular altında kaldı

Muş'un Hasköy ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağışlar, bir tekstil atölyesinin sular altında kalmasına neden oldu.

İlçede 60 kişinin çalıştığı atölye, ani ve yoğun yağışlar sonucu su baskınına maruz kaldı. Atölyede bulunan kumaşlar ve makineler su altında kalırken, işletme sahipleri ve çalışanlar atölyenin temizlenmesi için seferber oldu.

Su altında kalan atölyenin işletme müdürü Basri Yılmaz, durumu şu şekilde açıkladı:

"Atölyemiz işlev görmeyecek durumda. Şu anda sıkıntı içindeyiz. Yetkililer geldiler, ilgileniyorlar. Dün gece saat 21.00 civarında su baskını gerçekleşti. Şu anda su tahliyesi yapmaya çalışıyoruz. İki motor aşağıda bir motor diğer tarafta çalışıyor. Şu anda su eksilmediği için hiçbir işlem de yapamıyoruz. Kumaşların yarısını yukarı çıkardık. Geri kalan kumaşlar su altında.”

Su altında kalan tekstil atölyesinde su tahliyesine yardım eden vatandaşlardan Erkan Kürem ise şunları söyledi:

“Kahvehanede oturuyorduk bize haber geldi. Atölyenin su altında kaldığını ve arkadaşın baya zararı olduğunu gördük. Elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun, cana geleceğine mala gelsin. Rabbim bir daha böyle bir acı, bir afet göstermesin bize."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı