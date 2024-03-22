Evden altın çalan hırsız tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yaşanan bir hırsızlık olayı, şehirde büyük infiale yol açtı.

Kapısını aparatla açarak bir eve giren 5 çocuk annesi Burcu D. (33), evden yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Burcu D.'yi olayla ilgili olarak yakalayarak gözaltına aldılar.

Hırsızlık suçundan önceki dönemlerde de pek çok suç kaydı bulunan Burcu D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Burcu D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Burcu D.'nin daha önce de benzer suçlardan toplam 45 yıl hapis cezası aldığı ancak 7 aylık bebeği bulunduğu için tutuklanmadığı, ancak yeniden suç işlediğinde bu kez tutuklandığı belirtildi. Bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı