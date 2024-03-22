- Gündem

Evden altın çalan hırsız tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yaşanan bir hırsızlık olayı, şehirde büyük infiale yol açtı.

Evden altın çalan hırsız tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yaşanan bir hırsızlık olayı, şehirde büyük infiale yol açtı.

Kapısını aparatla açarak bir eve giren 5 çocuk annesi Burcu D. (33), evden yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Burcu D.'yi olayla ilgili olarak yakalayarak gözaltına aldılar.

Evden altın çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık suçundan önceki dönemlerde de pek çok suç kaydı bulunan Burcu D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Burcu D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Burcu D.'nin daha önce de benzer suçlardan toplam 45 yıl hapis cezası aldığı ancak 7 aylık bebeği bulunduğu için tutuklanmadığı, ancak yeniden suç işlediğinde bu kez tutuklandığı belirtildi. Bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, İlkadım, Karasamsun Mahallesi, hırsızlık, Ziynet eşyası, gözaltı, suç, suç kaydı

22 Mar 2024 - 22:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL