- Ekonomi

Çiftçilere 1.6 milyar TL destek ödemesi bugün hesaplarına aktarılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Çiftçilere 1.6 milyar TL destek ödemesi bugün hesaplarına aktarılıyor mask
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun"

şeklinde ifadeler kullandı.

Çiftçilere 1.6 milyar TL destek ödemesi bugün hesaplarına aktarılıyor

Bu açıklama ile birlikte çiftçilere önemli bir maddi destek sağlanacağı ve çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkıda bulunulacağı belirtilmiş oldu. Tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmasıyla birlikte, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin ve üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Mar 2024 - 22:51 - Ekonomi

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