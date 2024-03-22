Uyuşturucu operasyonu: Otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde getiren şahıslarla ilgili istihbarat çalışmaları yürüttü.

Bu çalışmalar sonucunda, Afyonkarahisar’dan otobüsle Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Narkotik ekibi, şüphelinin kimliğini ve seyahat edeceği otobüsü belirledi.

D-300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste H.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli H.D.'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu ve ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin valizi incelendi. Yapılan aramada 11 gram esrar ile 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik ekibi tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu ve şüpheli H.D. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli H.D., çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak adli sürecin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı