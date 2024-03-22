Sivasspor yoğun kar yağışı altında antrenman yaptı

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Sivasspor, bugün yoğun kar yağışı altında yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Yiğidolar, antrenmanı yarı saha çift kale maçla tamamladı.

Ancak milli takım kamplarında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye, antrenmanda yer almadılar.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Takımın maç öncesi performansı ve eksiklerinin giderilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı