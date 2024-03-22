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O ile zirai don uyarısı

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Samsun Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiği uyarısında bulundu.

O ile zirai don uyarısı mask
O ile zirai don uyarısı
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Samsun Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiği uyarısında bulundu.

O ile zirai don uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada,

“23 Mart Cumartesi akşam saatlerinden, 25 Mart Pazartesi sabah saatlerine kadar bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

denildi.

O ile zirai don uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Mar 2024 - 22:39 - Gündem

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