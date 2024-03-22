Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap kaldırıma çıkarken, çevrede bulunanlar durumu bildirerek olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdılar.
Kazada bulunan 5 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylı bilgilendirme beklenmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.