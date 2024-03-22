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Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap çarpıştı.

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı mask
Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap çarpıştı.

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle pikap kaldırıma çıkarken, çevrede bulunanlar durumu bildirerek olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdılar.

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kazada bulunan 5 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylı bilgilendirme beklenmektedir.

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, kaza, trafik kazası, pikap, yaralı, soruşturma

22 Mar 2024 - 22:36 - Gündem

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