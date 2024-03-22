20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Isparta’da 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs emniyet ekiplerince ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıs saklandığı ve ikamet ettiği adres tespit edilerek yapılan operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.