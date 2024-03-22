Son dakika! AFAD bir günlük ek süre verdi

Malatya Valiliği, AFAD’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için bir günlük ek süre verdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için 1 günlük ek süre verildi. Başvurular 26.03.2024 saat 00.01’de başlayıp, 26.03.2024 saat 23.59’da sona erecek.

81 ildeki AFAD İl Müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecek. Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD İl Müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecek.

TALEP EKİNDE VERİLECEK BELGELER

• Tapu Senedi Fotokopisi

• Tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı

• Köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi

• Elektrik ve su abonelik belgesi

• Evli evlatlar, Yerleşim Yeri Belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi

• Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa vb. Tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği.