9 günlük tatilde gezilebilecek Malatya’nın saklı cenneti Karayipler değil Darende

Malatya’nın saklı cenneti olan, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaya nam salan, hatta İtalyan Şef Danilo Zanna’nın “Kime fotoğrafını göstersem Karayipler zannediyor ama değil” dediği Darende, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler için mükemmel bir tercih. Her ne kadar yaz mevsiminde daha çok ziyaretçisi olsa da ilçenin güzellikleri her mevsim göz dolduruyor.

Milyonlarca çalışan ve öğrenci başta olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

7 BİN YILLIK TARİHİ BİR GEÇMİŞE SAHİP

7 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Darende, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için mükemmel bir tavsiye. İlçede doğal, tarihi ve dini anlamda hem kültürel hem de manevi özellikleri olan birçok mekan bulunuyor.

KUDRET HAVUZU KARAYİPLERİ ANDIRIYOR

Darende ilçesi Tohma Kanyonu ortasında bulunan, yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören Kudret Havuzu da buranın önemli bir noktası. Bu havuz, kentin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekânları arasında bulunuyor. Tohma Kanyonu içerisinde yer alan havuz temizliği, doğal görünümü ve şifalı termal suyu ile herkesin ilgisini ve takdirini kazanıyor.

İLÇEDE GEZİLEBİLECEK YERLER

Eski yerleşim yerlerinden biri olan Darende ilçesinde birçok turistik değeri olan yer mevcut. Bunları kısaca şöyle belirtmek mümkün:

Zengibar Kalesi (Taşkale),

Karahisar,

Kızılhisar,

Kötü Kale,

Balaban Çayı etrafında rastlanan sütunlar,

Kale tepeler,

Aslantaşlar,

Ulu Cami Minaresi,

Bedesten Hacı Müşrif Camii,

Taceddin Mescidi,

Balaban kasabasında Abdurrahmani Erzincani Camii,

Köprügözü,

Somuncu Baba Camii,

Balıklı Kuyular,

Günpınar Şelalesi,

Mehmet Paşa Külliyesi,

Balaban İçmeleri,

Uzunok Köprüsü.