- Gündem

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi, bölgede kimsenin olmaması sayesinde büyük bir facianın önüne geçti.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi mask
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi, bölgede kimsenin olmaması sayesinde büyük bir facianın önüne geçti.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

22 Aralık 2023 tarihinden beri kapalı olan bu karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritten ulaşıma açılmıştı. Ancak çığ riski devam ettiği için bu yolun trafiğe açılması uygun bulunmamıştı.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 15 santimetreye ulaşmıştı. Bugün saat 14.10 sularında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü. Çığın yolun tamamını kapattığı ve Bahçesaray Çayı’nın yönünü değiştirdiği belirtildi.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

Çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışmalara başladı. Şans eseri, çığ düşmesi sırasında bölgede insan bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar detaylı inceleme başlattı.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van-Bahçesaray karayolu, çığ felaketi, Ulaşım, Çığ, Bahçesaray Çayı, Karabet Geçidi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trafik

22 Mar 2024 - 21:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL