Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü: Facianın önüne geçildi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi, bölgede kimsenin olmaması sayesinde büyük bir facianın önüne geçti.

22 Aralık 2023 tarihinden beri kapalı olan bu karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritten ulaşıma açılmıştı. Ancak çığ riski devam ettiği için bu yolun trafiğe açılması uygun bulunmamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 15 santimetreye ulaşmıştı. Bugün saat 14.10 sularında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü. Çığın yolun tamamını kapattığı ve Bahçesaray Çayı’nın yönünü değiştirdiği belirtildi.

Çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışmalara başladı. Şans eseri, çığ düşmesi sırasında bölgede insan bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı