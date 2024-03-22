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Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, beşiktaş, RAMS Başakşehir, maç, hazırlık, antreman, Fernando Santos

22 Mar 2024 - 21:41 - Spor

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