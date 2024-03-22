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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı mask
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazanın Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yol kavşağında meydana geldiği bildirildi. Kaza, Yusuf Ağaç'ın yönetimindeki 46 AAH 094 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serdar A. tarafından kullanılan 02 LD 532 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü olan 28 yaşındaki Yusuf Ağaç, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile yolcu olarak bulunan Bedriye A. ve Remziye A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Ağaç'ın cesedi ise Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirttiler.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Mar 2024 - 21:38 - Asayiş

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