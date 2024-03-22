Dur ihtarına uymadı, başına silah dayadı

Elazığ’da, bir polis aracına çarpan ve ardından sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayayan bir şüpheliyle ilgili olay meydana geldi.

Salıbaba Mahallesi'nde gerçekleşen bu olayda, polis ekipleri 23 AJ 670 plakalı bir otomobile dur ihtarı yaptı. Ancak şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan otomobil, sanayi sitesinde bir polis aracına çarparak durdu. Kazanın ardından şahıs, belinden çıkardığı silahı başına dayayarak bir iş yerine girdi ve kendini kilitledi.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak olay yerini şerit geçti. Şüpheliyi ikna etme çalışmaları ise şu ana kadar 5 saattir devam etmektedir. Olayla ilgili detaylı bilgilendirme beklenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı