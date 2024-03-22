Herkes bunu merak ediyor: Neden deprem olur?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremleri milyonlarca insanı etkiledi. Bu ikiz sarsıntılardan sonra merak edilen konulardan biri “Neden deprem olur?” sorusu oldu. Aslında bu soru asırlardır yaşanan ve maalesef ölümlere neden olan binlerce depremden sonra da sorulmuştu. İşte uzmanların cevabı…

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinden sonra en çok merak edilen konulardan biri “Neden deprem olur?” şeklindeki soru oldu.

Depremler, yer kabuğundaki kayaçların ani bir şekilde serbest bıraktığı enerjinin bir sonucudur. Bu enerji genellikle yer kabuğunun altında biriken gerilme kuvvetlerinin serbest kalmasıyla ortaya çıkar. Uzman görüşlerine göre depremlerin ana nedenleri şunlardır:

LEVHA TEKTONİĞİ

Dünya'nın kabuğu, büyük parçalar halinde olan levhalarla kaplıdır. Bu levhalar, mantonun altında yer alan hareketli magmanın etkisiyle yavaş yavaş hareket ederler. Levhalar arasındaki bu hareket, fay hatlarının oluşmasına ve gerilmenin birikmesine neden olur. Bu birikmiş gerilim, bir noktada biriktiği kadarıyla aşılırsa, levhalar aniden kayar ve deprem meydana gelir.

FAY HATLARI

Fay hatları, yer kabuğunun kırıldığı veya kaydığı yerlerdir. Levhalar arasındaki hareket nedeniyle fay hatları boyunca gerilim birikir. Gerilim bir noktada kırıldığında, bu fay boyunca bir deprem meydana gelir.

VOLKANİK FAALİYET

Volkanik patlamalar sırasında veya lav akışı nedeniyle, yer kabuğunda büyük miktarda basınç ve hareket olabilir. Bu da çevrede depremlere neden olabilir.

TEKTONİK KUVVETLER

Yer kabuğundaki hareketler, sıkışma, gerilme veya yanal (yatay) itme gibi tektonik kuvvetler de depremlere neden olabilir.

ASIL CEVAP

Depremler, yer kabuğundaki bu dinamik süreçlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle, dünyanın jeolojik yapısı ve levha hareketleri, depremlerin oluşumunu etkileyen ana faktörlerdir.