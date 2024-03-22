22 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Haney Şahin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Doğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedriye Eren’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şevket Timur’un taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurten Sayar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Mezra Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Derviş Karaaslan’ın taziye adresi: Mezra Mahallesi, Doğanyol,
84 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Güllü Kaçan’ın taziye adresi: Akçadağ, Malatya,
66 yaşında vefat eden ve Aşağıköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hacı Tosun’ın taziye adresi: Aşağıköy Mahallesi, Yeşilyurt,
55 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Zübeyde Aker’in taziye adresi: Arapgir, Malatya,
86 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen İsmail Ocak’ın taziye adresi: Arapgir, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.