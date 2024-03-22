Gezer: Bu kadar ilgisizliği hak etmiyorlar

Bu kadar ilgisizliği Tohma Mahallesi’nin hak etmediğini belirten Gezer, “Burası Tohma, koca bir mahalle. Basit müdahalelerle çözülebilecek bir sürü sorun var. Diz boyu ilgisizlik var. Bu güzel insanlar bu kadar ilgisizliği de bunu kendilerine reva gören yönetimleri de hak etmiyorlar” şeklinde konuştu.

“TEK ÇARE HAZIRLIKLI VE YETKİN BİR KADRO”

“Tek çözüm değişim” diyen İbrahim Gezer konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Tek çare hazırlıklı ve yetkin bir kadro. Sorunlar hızlıca çözülecek. Her mahallemizin, bir stratejik planı, bir kalkınma derneği, bir kooperatifi, bir üretim işletmesi, bir sosyal yaşam merkezi, bir ortak akıl platformu olacak. Sorunları birlikte çözeceğiz. Herkesin kendini işin içinde bulacağı heyecan verici bir süreç başlayacak. Sözümüz söz.”

“ÇOK SAYIDA PROJE BAŞLATACAĞIZ”

Bu şehri birlikte yönetmek adına tüm Malatyalılardan destek isteyen Prof. Dr. Gezer, “Her mahallenin potansiyelini harekete geçireceğiz. Bütün ilçelerde tarımsal sanayiyi yaymak gibi bir misyonumuz var. Yine bu şehrin yaylalarını, otlaklarını, meralarını değerlendirerek ekilmemiş tek bir dekar arazi bırakmamak için hayvancılık ve tarım alanında çok sayıda proje başlatacağız” ifadelerine yer verdi.

“MAVİ EKONOMİ POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”

Uzun yıllardır Malatya’yı her konuda çalıştığını ve yol haritalarının hazır olduğunu dile getiren Gezer, şunları söyledi:

“Uruguay küçücük bir ülke ama bize her yıl milyonlarca dolarlık hayvan satıyor. Malatya'ya gelen hayvanların da birçoğu buradan geliyor. Orada nasıl yapmışlar, hayvancılığı 5 yılda 5 katına nasıl çıkarmışlar. Bunu yakından inceledim. Malatya kaynak zengini bir il. Bakın gelir gelmez mavi ekonomi potansiyelini harekete geçireceğiz. Malatya'nın sağı solu dere, göl, baraj, çay ve bir sürü sularla kaplı. Yani en çok yağmur alan bir yer değil. Malatya Türkiye'nin en az yağmur alan illerinden birisi ama Allah vergisi bir sürü dere, çay, göl, baraj var sağımıza solumuzda. Buna mavi ekonomi deniyor. Buralarda birkaç tane balıkçılık işletmesi kuracağız. Alabalık ve somon üretim işletmesi ile çevre illere ve ülkelere balık ihraç edeceğiz. Mesela Malatya enerji zengini bir şehir. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik santralleri kuracağız. Malatya şu anda Türkiye'nin en önemli enerji üretim havzasının tam merkezi illerinden bir tanesi. Yıllık metrekareye bin 800 volt enerji alıyor. Gelir gelmez bütün mahallelerimizi, bütün Malatya'yı kolaçan ederek nerede değerlendirmemiz gereken bir alan varsa güneş enerji santrali, hidroelektrik enerji santrali, rüzgâr enerji santralleri üreterek her alanda üretimi artıracağız. Üretim arttığında refah düzeyi artacak, hayat pahalılığı düşecek. Kurulduğunda Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına girecek anonim şirketleri kuracağız. Mevcut sermaye ile Malatya'yı kaldıramayız bunun için yeni bir sermaye üretim modeli bulmamız gerekiyor.”

Kaynak: BÜLTEN