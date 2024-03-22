22 Mar 2024 - 16:53 - Asayiş

Malatya’daki klima hırsızları yakalandı

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği, Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin M.S.U. isimli şahıs olduğu tespit edilirken şüpheli suça konu eşyalar ile birlikte yakalandı.