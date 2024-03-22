Malatya’daki klima hırsızları yakalandı

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği, Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin M.S.U. isimli şahıs olduğu tespit edilirken şüpheli suça konu eşyalar ile birlikte yakalandı.
Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili Battalgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli M.S.U. suça konu malzemelerle birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.S.U.’nun tutuklandığı bilgisi verildi. Olaya konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.