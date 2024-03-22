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Malatya’daki klima hırsızları yakalandı

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Battalgazi Polis Merkezi Amirliği, Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin M.S.U. isimli şahıs olduğu tespit edilirken şüpheli suça konu eşyalar ile birlikte yakalandı.

Malatya’daki klima hırsızları yakalandı mask
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Battalgazi Polis Merkezi Amirliği, Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin M.S.U. isimli şahıs olduğu tespit edilirken şüpheli suça konu eşyalar ile birlikte yakalandı.

Bulgurlu Mahallesi Malet-2 Konteyner Kent içerisindeki, 9 farklı konteynerde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlığı ile ilgili Battalgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli M.S.U. suça konu malzemelerle birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.S.U.’nun tutuklandığı bilgisi verildi. Olaya konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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22 Mar 2024 - 16:53 Malatya- Asayiş

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