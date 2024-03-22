Keratokonus hastalığı ve kornea çapraz bağlama tedavisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eray Atalay Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında keratokonus hastalığını ve tedavi yöntemini anlattı.

“KORNEA ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİ”

Keratokonus hastalığının korneanın ön yüzeyinin şekil değiştirmesine yol açtığını ve yüksek astigmatizm ve miyopi ile sonuçlandığını belirten Doç. Dr. Atalay hastalığın görülme sıklığının yüzde 3.5 civarı olduğunu söyledi. Miyopiye uygulanan lazer tedavisinin keratokonus hastalığını ilerlettiğini kaydederek erken tedavinin önemine dikkat çekti. Hastalığın erken teşhisiyle birlikte korneal çapraz bağlama tedavisinin uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Atalay şöyle konuştu:

“Keratakonusun her ne kadar erken tespiti önemli ise de hastalığın ilerlemesinin engellenmesi de ciddi önem taşımakta; bu bağlamda korneal çapraz bağlama tedavisi uyguluyoruz. Hastanemizde yakın zamanda kamu hastanelerinde bir ilk olarak hem biyomikroskop altında hem de ameliyathane koşullarında korneal çapraz bağlama tedavisi uygulayabilen bir cihazın teminini sağladık. Bu cihazın kullanıma girmesiyle birlikte hem şehrimizde hem çevre illerdeki hastalara hizmet vermeye başladık.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı