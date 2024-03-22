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31. haftanın programı açıklandı

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

31. haftanın programı açıklandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.

Süper Lig'de 31. haftanın programı şu şekilde:

2 Nisan Salı

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Hatayspor

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor

20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu

22 Mar 2024 - 16:13 - Spor

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