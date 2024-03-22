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Ölmeztoprak: Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek kalıcı konutlarıyla, çarşısıyla eskisinden daha güzel bir Akçadağ’ın inşa edileceğini söyledi.

Ölmeztoprak Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek mask
Ölmeztoprak Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek
Ölmeztoprak Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını söyledi.

Ölmeztoprak: Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde esnaf ve vatandaşlar bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak, depremlerde önemli ölçüde etkilenen Akçadağ’ın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ölmeztoprak: Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek

46 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akçadağ genelinde toplamda 46 mahallede köy evi çalışmalarının sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, tamamlanan konutların ise hak sahiplerine çekilen kuralarla teslim edildiğini kaydederek, Emlak Konut tarafından ilçe merkezinde yapımına devam edilen yeni Akçadağ çarşısında ki çalışmaların ise tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

Ölmeztoprak: Daha güzel bir Akçadağ inşa edilecek

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 316 konuta ilaveten ikinci etap kalıcı konut çalışmalarında önemli bir mesafenin kat edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, birkaç yıl içerisinde Akçadağ’da konut sorununun tamamen çözülmüş olacağına vurgu yaptı.

Depremlerde Akçadağ’ın bir miktar göç verdiğine de dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan çalışmalarla Akçadağ’da göçü tersine çevireceklerini belirterek, depremin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan arındırılmış her yönlü kalkınmış bir Akçadağ için durmadan çalışacaklarını kaydetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Mar 2024 - 16:07 Malatya- Siyaset

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