22 Mar 2024 - 16:05 - Gündem

Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Battalgazi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Akif Özkale, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Konyalı, Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Nesrin Ağkaya Alahan ve evde sağlık ekibi yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.