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Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı

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18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Battalgazi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Akif Özkale, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Konyalı, Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Nesrin Ağkaya Alahan ve evde sağlık ekibi yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı mask
Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı
Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı
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18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Battalgazi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Akif Özkale, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Konyalı, Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Nesrin Ağkaya Alahan ve evde sağlık ekibi yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı

Ayrıca hastane bünyesinde 80 yaş üstü vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için kurulan Sağlıklı Yaş Alma Birimi'nin tanıtımı yapılarak, hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi.

Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı

Sağlıklı Yaş Alma Birimi'nin tanıtımı için stand kurulurken, Malatya İl Sağlık müdürümüz Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Karaaslan ve AK Parti Malatya eski milletvekili Öznur Çalık standı ziyaret, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti.

Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı
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22 Mar 2024 - 16:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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