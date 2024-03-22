Malatya’da “Sağlıklı Yaş Alma Birimi” tanıtıldı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Battalgazi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Akif Özkale, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Konyalı, Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Nesrin Ağkaya Alahan ve evde sağlık ekibi yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Ayrıca hastane bünyesinde 80 yaş üstü vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için kurulan Sağlıklı Yaş Alma Birimi'nin tanıtımı yapılarak, hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi.
Sağlıklı Yaş Alma Birimi'nin tanıtımı için stand kurulurken, Malatya İl Sağlık müdürümüz Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Karaaslan ve AK Parti Malatya eski milletvekili Öznur Çalık standı ziyaret, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.