Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık

Malatya Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 17 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve piyasa değeri 2 Milyon TL olan medikal malzemenin çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin T.A ve V.U isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların suça konu eşyalarla birlikte yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bilgisi verildi.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 milyon TL değerindeki medikal malzemenin çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda T.A ve V.U isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık zanlısı 2 şahıs mahkemece tutuklanırken olaya konu malzemeler eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.