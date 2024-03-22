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Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık

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Malatya Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 17 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve piyasa değeri 2 Milyon TL olan medikal malzemenin çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin T.A ve V.U isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların suça konu eşyalarla birlikte yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bilgisi verildi.

Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık mask
Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık
Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık
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Malatya Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 17 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve piyasa değeri 2 Milyon TL olan medikal malzemenin çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin T.A ve V.U isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların suça konu eşyalarla birlikte yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bilgisi verildi.

Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 milyon TL değerindeki medikal malzemenin çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda T.A ve V.U isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık zanlısı 2 şahıs mahkemece tutuklanırken olaya konu malzemeler eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Mar 2024 - 16:04 Malatya- Asayiş

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