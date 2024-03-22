22 Mar 2024 - 16:04 - Asayiş

Malatya’da 2 milyonluk hırsızlık

Malatya Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 17 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve piyasa değeri 2 Milyon TL olan medikal malzemenin çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin T.A ve V.U isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların suça konu eşyalarla birlikte yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bilgisi verildi.