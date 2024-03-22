Sami Er BUSABAH Medya’ya konuştu İşte çok konuşulacak o açıklamalar

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Bakış Açısı Seçim Özel programında konuşan ve belediyelerde adaylar ile ilgili bir etkisi olduğunu yönündeki söylentileri yanıtlayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sami Er, burada bir etkilerinin olmadığını kendilerine danışıldığında ise olumlu baktıklarını kaydetti.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sami Er, “Genel merkezimizin yaptığı çalışmalar var. Anketler, saha çalışmaları, belirli STK’lar ve kanaat önderlerinin görüşleri alınmış, bunlar yapılınca bazı isimler öne çıkmış. Bize sorulunca da biz olumlu baktık” dedi.

Büyükşehir belediye başkanı adayı olarak yaklaşık 2 aydır sahada olduklarına vurgu yapan Sami Er, Malatya’nın 6 Şubat depremlerinde maddi kayıp noktasında en çok etkilenen iller arasında 2’nci sırada olduğunun altını çizdi.

“ÇOK İYİ BİLEN BİRİYİM”

Çarşı merkezini bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Er,

“Bizim diğer illerden farklı tarafımız Malatya'mızın çarşısı çöktü. Çarşı çökünce büyük bir enkaz oluşunca ticaretimiz de çöktü. Haliyle insanların moral ve motivasyonları da ister istemez çöktü. Onun için elbette ki şehrin, özellikle çarşımızın bir an önce ayağa kalkması gerekir. Geldik geleli söylediğimiz, ‘En son vatandaşımız kalıcı konutuna erişinceye kadar en son esnafımız kalıcı iş yerine ulaşıncaya kadar bize durmak yasak, yorulmak yasak’ dedik ve ‘işimiz gücümüz Malatya’ yapacağımız temel iş de bu. Şehir dışına göç verdik. Bir taraftan moral motivasyon bozuk olunca, göç eğiliminde olanlar var. Şehrimizi özellikle çarşımızı ayağa kaldırarak bir taraftan göçü engellerken diğer taraftan şehirden göç eden vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin tekrar geri şehre dönmelerini temenni etmek. Bazı arkadaşlar ‘Hep TOKİ, Emlak Konut diyorsun’ şeklinde ifadelerde bulunuyorlar ama elbette ki TOKİ, Emlak Konut diyeceğiz. Çünkü gerekirse TOKİ ve Emlak Konutun önünde yatmamız gerekiyor. Biz de hamdolsun oralardan geldiğimiz için bürokrasinin nasıl hızlandırılacağını çok iyi bilen biriyim. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve depremde koordinatör bakanımız ekipleriyle birlikte buraya gelmişlerdi. TOKİ Başkanımız, TOKİ Başkan Yardımcımız, ekibiyle buradalardı. Hatta Emlak Konut Genel Müdürü de buradaydı. Çarşının ayağa kalkması ile ilgili 1,5 yıl gibi bir süre biçmişler. Biz bunun çok öne çekilmesi gerektiğini söyledik. Bana şunu ifade ettiler zorlayacaklarını ve bunu öne çekerek inşallah bir yıl içerisinde bitireceklerini ifade ettiler. Onların verdiği söze dayanarak ben de inşallah bir yıl içerisinde çarşıyı ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum ve kalkacakta ben TOKİ ve Emlak Konuta güveniyorum. Çok güçlü kuruluşlar ve orada 5 yıl görev yapmış biriyim. Kapasitesini, hızını çok iyi biliyorum. Bizim çalıştığımız dönemde yılda 75 bin konut yapmıştık”

şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR ŞEYİ DÜŞÜNMEK BİLE AYIP”

Depremde Malatya’da olduğunu ancak herhangi bir reklam yapma gayreti gütmediğini belirten belirten Er,

“Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Merkezimiz, AK Partili belediyelere Türkiye'nin her tarafında görevlendirmeler yaptı. Malatya’da Bağcılar Belediyesi vardı. Fatih Belediyesi'ne de verilen görev ise Hatay, Kırıkhan Belediyesi’ydi. Ama Malatya üzerinde elimiz elbette oldu. Bununla ilgili söylemeye utanıyorum. Gelmedi diyorlar, benim bura akrabalarım vefat etti. Sadece 2 kez cenazeler için geldim. O dönemde ben gelip şov mu yapayım, televizyonlara mı çıkayım? Herkes can derdinde böyle bir şeyi düşünmek bile ayıp bir şey”

ifadelerini kullandı.

“MALATYALILARIN ADAMIYIZ”

Hiçbir oluşumun adayı olmadığını kaydeden Er, Ben hiçbir kimsenin, hiçbir meşrebin, hiçbir yapının adamı değilim. Bizi Sayın Cumhurbaşkanımız buralara görevlendirdi. Biz Cumhurbaşkanımıza bağlıyız, sadece ve sadece ısrarla söylüyorum bunu Malatyalıların adamıyız. Malatyalıların dışında hiç kimsenin bir adamı değiliz” dedi.

“GERİSİ TAMAMEN TEFERRUATTIR”

Belediye başkanı olduğunda atamaklardaki kriterlerini açıklayan Er,

“Kriterimiz ehliyet ve liyakat olacak. Bana şu Selahattin Gürkan’ın, bu Ahmet Çakır’ın adamı onlarla çalışmış diyorlar. Çalışmış olabilir onlar bu memleketin evlatları, biz burada özellikle ehliyet ve liyakat sahibi kimse özellikle bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ehliyet ve liyakat esastır. Devletin malına zarar vermeyecek. Devletine sadakatle çalışacak. Gerisi tamamen teferruattır. Elbette ki belediyedeki insanlarla çalışacağız. Belki dışarıdan 2-3 kişi getireceğiz. Onun için hiç kimsenin endişesi olmasın. Oradaki çalışan arkadaşlarımızla, gayretli arkadaşlarımızla yola devam ederiz”

diye konuştu.

“ÖNCELİKLE İNSANIMIZI YAŞATMAMIZ GEREKİYOR”

En büyük projelerinin Malatya'yı maddi ve manevi anlamda ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Er,

“İnsanımızı hem madden hem manen ayağa kaldırmamız lazım. Tabii birinci önceliğimiz insanlarımızın kalıcı konutlarına ulaşması, esnafımızın kalıcı iş yerine ulaşmasıdır. Ama bir taraftan fiziken ayağa kaldırırken insanlarımızı bir de manevi olarak ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü bizim insan odaklı bir belediyecilik yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kültürümüzde de var insanı yaşat ki devlet yaşasın. Onun için öncelikli insanımızı yaşatmamız gerekiyor. Bir taraftan fiziki enkazı kaldırırken diğer taraftan insanlarımızın manevi boşluklarını da doldurmamız lazım. Elbette ki insanların rehabilitasyona ihtiyaçları var. Bunun için rehabilitasyon merkezleri kuracağız. Mobil araçlarımız var. Bu sağlık hizmetlerimiz ile insanlarımızın ayağına gideceğiz. Elbette ki hep inşaat, altyapı diyoruz tabii ki bu önemli. Bunu yapacağız ama asıl yatırım yapmamız gereken insandır. Birinci önceliğimiz fiziken depremin yaralarını sarmak”

ifadelerine yer verdi.

“2025’DE TAMAMLANMIŞ OLACAK”

Tramvay projesi hakkında bilgi veren Er,

“Önce kuzey çevre yolunun bitmiş olması gerekiyor ondan sonra bu projeyi hayata geçireceğiz. Zaten büyük bir kısmı bitti. Eylül 2024’de 12 kilometrelik bir kısmı teslim edilecek. 2025’de tamamlanmış olacak. Ulaştırma Bakanlığımızdan aldığımız bilgi bu yönde. Trambüsteki amaç yakıtı ucuza mal etmek. Artık elektrikli otobüsler çıktı. O katener sistem çok hızlı bir şekilde çok fazla bir maliyet olmasa da hemen dönüşebiliyor”

dedi.

“ÇOK MERKEZLİ BİR ŞEHİR OLSUN”

Malatya’yı daha modern bir şekilde planlamayı hedeflediklerini kaydeden Er,

“Geçmiş adaylık sürecimde 97 projemiz vardı. Tüm ilçelerdeki potansiyelleri dikkate alarak hazırladığımız projeler vardı. Başlık başlık projelerimiz vardı. O dönemde Malatya’mız büyükşehir olmadan önce 13 belde belediyesi vardı. Her bir belde belediyesi kendi planını kendi yapıyor. Malatya’da çok kötü bir planlama oluşmuştu. Büyükşehir olunca bunu bir fırsata çeviririz dedik çünkü her belde kendi planını yapınca garip bir plan lekeleri oluşmuştu. Biz de demiştik ki Malatya’mız tek merkezli bir şehir. Çarşımız çökünce maalesef her şey çöktü. Ben o zaman Malatya’yı çok merkezli bir şehir haline getirmemiz lazım demiştim. O dönemde İkizce ve Altay Kışlası bölgesine 500 bin nüfusun o tarafa kayacağını hayal ederek yeni şehir Malatya diye bir başlığımız vardı. Tarım arazilerinin katledilmemesi gerektiğini söylüyorduk. Malatya’mızı öyle bir planlamalıyız ki artık Malatya daha modern daha yaygın çok merkezli bir şehir olsun”

söyleminde bulundu.

“DEVLET KİMSENİN MALINA ÇÖKMEZ”

Malatya’da rezerv alanı ilan edilen yerlerin sayısının 45’e çıktığını dile getiren Er,

“Bu 45 rezerv alanının 25 tanesi Çevre, Şehircilik Bakanlığımızca onaylandı, şimdi bununla ilgili artık oraların ihale edilme süreçleri başlayacak. Bu bir fırsat Malatya’mız için. Devletimiz bir bütçe hazırlamış ve bu bütçe ile Malatya’mız ayağa kalkacak. Onun için bir an önce acele edip bu bütçeyi Malatya’ya aktarmamız gerekiyor. Birtakım algılar oluşturuluyor. Devlet kimsenin malına çökmez bu bir kere bilinsin. Rezerv alanlarındaki sağlam binalar duracak. Ama bu gözle yapılan bir muameledir. Yani az, orta ya da ağır hasarlı diye. Bunların performans analizleri yapılacak eğer dayanıklı ise devam edecek ama depreme dayanıksızsa oranın yıkılması gerekir. Orada vatandaşın bütün hak ve hukuku korunacaktır, hiçbir kaybı olmaz. TOKİ ve Emlak Konut marifeti ile inşaatlar yükseliyor ama şu ana kadar özel sektör marifeti ile bir hayli konutların yükselmesi gerekiyordu ama ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi arasındaki bir problemden dolayı aksamış bir şey bu. Şu an Battalgazi ve Yeşilyurt adaylarımız ile temaslarımız var bunun hemen hızlanması için çok basit birkaç plan notu ile hallolabilecek bir şey inşallah onu da biz şu an çalışmaya başlayın dedik arkadaşlara belediyeleri inşallah devraldığımızda hemen ilçe ve büyükşehir meclisimizden geçecek ve özel sektör inşa faaliyetlerine başlayacak”

ifadelerine yer verdi.

“ÖNCELİK DEPREM SONRASI HİZMET”

Şeffaf bir belediye olacaklarını söyleyen Er,

“Devletimizin kurumları, sayıştayı var. Yanlış varsa elbette ki Sayıştay bunu açığa çıkarır. Adil, şeffaf ve uzlaşmaya dayalı dönüşüm diyoruz biz hayatımızın her alanında şeffaf olacağız. Vatandaşa hesap verebilir pozisyonda olacağız. Onun için halkımız elbette ki her şeyi görecektir. Biz tutup da insanlarla bir kusur arama yoluna gitmeyeceğiz. Kimin hatası varsa vatandaşımız bunu görecektir. Biz şeffaf bir belediye olacağız. Bu şeffaflıkta vatandaşımız her şeyden haberdar olacak. İlk geldiğimde hemen bir saha araştırması yaptık. Akabinde belirli periyotlarla saha araştırması yapıyoruz. Bu saha araştırmalarında Malatya halkımızın beklentileri ve talebi ne bunu araştırıyoruz. Yaptığımız araştırmada birinci öncelik deprem sonrası hizmet deniliyor. Vatandaşın bir taraftan kalıcı konut ve işyerine ulaşması sağlanırken bir taraftan da hayatın normalleşmesi lazım. Elektrik, ulaşım, altyapı, rehabilitasyon ve bilgilenme problemleri bizim TAÇ diye bir projemiz var. Tek adımda çözüm merkezleri. Biz Malatya’nın önceliklerini karşılamamız için bu tür merkezler oluşturmayı hedefliyoruz”

şeklinde konuştu.

“EXPO 2028 MALATYA İÇİN BİR FIRSAT”

Malatya’yı EXPO 2028’e yetiştireceklerini belirten Er, Biz 2 yıl içerisinde Malatya’yı ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Malatya’nın bir taraftan da normale dönmesi lazım, festivallerle, fuarlarla hayat normalleşecek. EXPO 2028 Malatya için bir fırsat, inşallah Malatya’mızı EXPO 2028’e yetiştireceğiz” dedi.

“EĞİTİME TABİ TUTACAĞIZ”

Orta hasarlı binalardaki son süreç hakkında bilgi veren Er,

“Bununla ilgili ilçe belediye başkanı adaylarımızla, üniversitelerimizle görüşmeler yaptık. Şu anda belediyede bekleyen projeler var. Hem yapı kontrol firmalarındaki mühendisleri hem proje mühendislerini hem de belediyede projeleri kontrol edecek mühendisleri üniversitelerimiz aracılığı ile bir eğitime tabi tutacağız. Birtakım kriterler ortaya konulacak ve bunları hızlandıracağız”

söyleminde bulundu.

“BUNLAR BABAMIZIN MALI DEĞİL”

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile aralarında herhangi bir gerginlik veya küskünlük olmadığını dile getiren Er,

“Görevler baki değil. Ben daha dün Fatih Belediyesi'ndeydim. Bugün buraya aday olduk. Fatih Belediyesi'nden önce TOKİ'deydim. Görev kimsenin, hiçbirimizin malı değil. Yarın 5 yılı tamamlayacağız sonra başkaları gelecek. Yani bu bir bayrak yarışı. Nice başbakanlar, nice cumhurbaşkanları geldi, nice bakanlar geldi geçti. Bunlar babamızın malı değil. Malatya’mızda ilçe belediye başkan adayları da değişti. Bunların da yaptığı hizmetler var. Selahattin Bey ile hiçbir gerginliğim olmadı. İlk geldiğimde de ziyaret ettim kendisini. Bu bir bayrak yarışı”

ifadelerini kullandı.

“OY TIRTIKLAMADAN BAŞKA HİÇBİR İŞE YARAMAYACAK”

Cumhurbaşkanı mitingindeki katılım sayısına ilişkin bir değerlendirmede yapan Er,

“Miting saati 12.30 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanımızın gelişi biraz gecikti. Ben 14.15’ye konuşma yapmak için kürsüye çıktığımda saha gerçekten doluydu. Daha sonra yağmur yağınca insanlarımız çekilmeye başladı. Cumhurbaşkanımız saat 15.30’da gelebildi maalesef. AK Partiye küskünler gibi birtakım efsaneler söylemler yapıldı. Hiçbir sorun yok. Malatyalı vatandaşlarımıza sesleniyorum algılara asla inanmayın. Bu söylemler sadece AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan oy tırtıklamadan başka hiçbir işe yaramayacak. Biz bilimsel olarak olaylara bakıyoruz yaptığımız saha çalışmalarına göre hiçbir sorun yok. Yaptığımız anketlerde açık ara öndeyiz. 31 Mart akşamı anketin sonuçları belli olacak”

diye konuştu.

“BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU”

Sami Er’in AK Parti için doğru bir aday olduğunu kaydeden MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise,

“Sami Er, AK Parti için doğru bir adaydı. Geçmişine baktığımızda depremden sonra Malatya’yı hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilir. Ama sizinde koordineli çalışabileceğiniz ilçe belediye başkanlarının olması lazım. Depremden 4-5 ay sonra emekli olmuş, Malatya’yı terk etmiş, bir tıp doktorunun aday olarak gösterilmesi ve buna da Sami Er’in ısrar etmesi iddiaları çok büyük tepkilere neden oldu. AK Parti teşkilatından özellikle ilçe belediyelerinde Sami Er’in etkisi oldu ifadeleri yayınlandı”

ifadelerine yer verdi.

“BİR ETKİMİZ OLMADI”

Belediyelerde adaylar ile ilgili bir etkisi olduğunu yönündeki söylentileri de yanıtlayan Er,

“Mevcut adaylar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Teşkilatımız onu yetersiz gördüğünde, alternatif adaylar arıyor. Genel merkezimizin belirlediği bir şey bu. Bir etkimiz olmadı. Bize sorulduğunda biz de o arkadaşlara olumlu baktık. Genel merkezimizin yaptığı çalışmalar var. Anketler, saha çalışmaları, belirli STK’lar ve kanaat önderlerinin görüşleri alınmış, bunlar yapılınca bazı isimler öne çıkmış. Bize sorulunca da biz olumlu baktık. Ben büyükşehir belediye başkanı adayıyım. 4 milletvekilimiz, il başkanımız var ve genel merkezimiz var. Müracaat eden adaylarla genel merkeze gidildi. Burada genel merkezin takdiri. Bir çalışma yapmış alternatif adaylar var mı diye bu arkadaşlarımız çıkmış. Tıp doktur deniliyor ama üniversitede hocalık yapmış, hafife alınacak bir şey değil bu yöneticilik, başhekimlik yapmış. Diğer taraftan Bayram Bey avukatlık yapmış. Mühim olan iyi bir ekip kurulacak”

dedi.

“BU BÜYÜK BİR İHTİYAÇ”

Son olarak beton santralleri ve yeni sanayi siteleri hakkında bilgi veren Er,

“Malatya yeniden ihya edilecek. TOKİ ve Emlak Konut çalışıyor özel sektör devreye girecek. Hem betona erişimde zorlanıla cak hem de regüle fiyatların daha uygun olması için beton santraline ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gerekirse ilave MESTON ile yeni beton santralleri kurulabilir. Bunu özel sektörün önünü açmak adına telaffuz ettim. Beton santralinin dışında bir de çimento fabrikası projemiz var. Ham madde kaynağımız var. Bu büyük bir ihtiyaç. Malatya’mız bir tarım şehri aynı zamanda bir sanayi şehri. Tarımla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa öncelikle onları yapacağız. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Bunun içini doldurarak vatandaşımızın sulama projeleri ile desteklerle vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Kayısı ile ilgili projelerimiz var. Tarıma destek olacağımız gibi elbette sanayi ile ilgili çalışmalarımız da var. Şu anda mevcut 2 organize sanayimiz var. Arkadaşlarla görüştüğümüz kadarıyla tıkanmalar, kamulaştırma sorunları, arıtma problemleri var. Onları çözeceğiz. Fırıncı tarafında bir sanayi alanı, Sanayi Bakanlığımızca tahsis edilmiş. Biz buranın organize sanayi olmasından ziyade endüstri bölgesi olması istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretilmesi. Bunlara özel teşvikler var. Onun dışında organize sanayi bölgesi de yine Fırıncı bölgesinde devam edecek. Diğer taraftan Yeniköy bölgesinde yine bir organize sanayi alanı belirlenmiş. Biz orada da kümeleme çalışmaları yapacağız. Özellikle Malatya’mızda şehir içerisinde birtakım merdiven altı kuruluşlar var tekstil atölyeleri var. Hem çalışanlar hem de bölgede oturan vatandaşlar için sağlıksız gürültü kirliliği ve çevre kirliliği oluyor. Onun için orada bir tekstil kent kurmayı yanında belki ayakkabıcılar sitesi, gıda toptancıları bu tür çalışmalarımız olacak. Malatyalı hemşehrilerime özellikle şunu söylemek istiyorum. Hiç endişe etmesinler. Evet, Malatya'mız büyük bir yara aldı. Allah'ın izniyle tecrübelerimizle, gerek belediyecilik tecrübemiz, gerekse işte TOKİ, Emlak Konut tecrübemizle bu işin üstesinden geleceğime inanıyorum. Bu hususta özgüvenimiz var. Malatya halkımız hiç endişe etmesin. Malatya'mızın yaralarını kısa sürede hep birlikte saracağız. Kardeşlerine güvensinler. Ben sahada dolaşıyorum günlerdir. Ben nasıl bir yükün altına girdiğimi, nasıl bir yükü omuzladığımın farkındayım. Vatandaşlarımızda bu işi bizim yapacağımıza inanıyor ve bunu bana telaffuz ettikçe benim üzerimdeki yükün ağırlığı daha da artıyor ve ben bunun farkındayım. Bu yükü de omuzlayacak Allah'ın izniyle birikime sahibiz. Bunu Malatya'mız iş başı yaptığınızda bizleri görecek. Bize güvensinler. Malatya'mızı hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız ve adil, şeffaf bir yönetim sergileyerek belediyemizi Allah'ın izniyle idare edeceğiz. Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın”

açıklamasında bulundu.