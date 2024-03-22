Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği ANESİAD Malatya Şubesi’ni ziyaret etti.

ANESİAD Malatya İl Temsilci Mehmet Emin Doğaner ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, kalıcı konut ve yeni çarşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, devlet millet el ele Malatya’nın ayağa kaldırılacağını söyledi.

“ESNAF KARDEŞLERİMİZ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Rezerv bölgesi ilan edilen Kışla caddesiyle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını kaydederek, seçimlerin hemen ardından bir yıkımın söz konusu olmayacağını ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Rezerv alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar olacak ama bölgedeki esnaf kardeşlerimiz mağdur edilmeden bu çalışmalar sürdürülecek. Daha bir modern İnönü ve Kışla caddesini esnaf kardeşlerimizle buluşturacağız. Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN