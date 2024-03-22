Galatasaray taraftarlarından 500 aileye gıda yardımı

Samsun'un Bafra ilçesinde UltrAslan Bafra Temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Galatasaraylı taraftarlar maddi durumu olmayan ailelere Ramazan kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı. UltrAslan Bafra Koordinatörü Oğuzhan Ay öncülüğünde sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İlçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden taraftarlar, aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti. Oğuzhan Ay, "Ramazan ayı dolayısıyla 500 aileye gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı