Elâzığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman dikkat! Kritik uyarı geldi!

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde orta yer yer zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur şeklinde olacağı, bölge genelinin yüksek kesimlerinin ise kar şeklinde olacağı tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİDEN 2 UYARI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Yağış uyarısı ve oluşması muhtemel riskler: Sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar - çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”