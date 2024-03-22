Sivas’ta Şarkışla Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Suruç etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:

“Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Pınarönü Mahallesi bölgesine,

Yarın 13.30-16.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre: Şanlıurfa dikkat saatler sürecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Şuayipşehri, Bellitaş, Büyüktürbe, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Kuyukent bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yeşil Ova, Çatak, Karakaş, Çakmaklı, Yavuz Selim, Kırmızıpınar, Gölbaşı, Fevzi Çakmak bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarıesence, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Mehmet Akif Ersoy, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş, Ceylan,

Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Ovabeyli, Osmanlı bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Konuklu, Paşabağı, Bamyasuyu, Paşabağı, Şair Nabi, Aşabağı bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Şeyh Hayati Harrani, Süleyman Demirel bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Bağlar bölgelerine,

Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Bahçelievler, Özal, Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Kargalı, Demirci, Kadıköy, Adaköy, Dinçer, Gölcük, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Koşulu, Burç, İsa Harabesi, Kışla, Bahçelievler, Atatürk, Hürriyet, Yolbilen, Azadi, Özal, Yenişehir, Tekke, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Ekindöver, Çiftçiler, Sayoba, Yolbilen, Kurtulmuş, Tanyeli, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.