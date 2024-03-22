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Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde… yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatle

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak mask
Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak
Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Kayacan, Gül, Savurkapı, Cumhuriyet, 13 Mart, Diyarbakır Kapı, İstasyon, Ofis bölgelerine,

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli, Safa, Saray, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine,

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Gölbaşı, Kovanlı, Karaburun, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Kuşçu, Bayraklı, Koçyiğit, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Balova, Ortaca, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Kuşçu, Ortaca, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Alanlı, Kuyulu, Denktaş bölgelerine,

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu bölgelerine,

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Beşdeğirmen, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Çınarcık, Yenikent, Yukarıazıklı, Mezopotamya bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat(Estel) ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran, Selahaddin Eyyubi, Zeynelabidin, Mor-Yakup, Kışla bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Koyunlu, Dereyanı, Çınaraltı bölgelerine,

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Sürgücü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

“Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Atakent, Yukarı, Aşağı, Turgut Özal, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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22 Mar 2024 - 13:14 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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