Mardin ve Şırnak’ta geniş çaplı yaşanacak

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Kayacan, Gül, Savurkapı, Cumhuriyet, 13 Mart, Diyarbakır Kapı, İstasyon, Ofis bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli, Safa, Saray, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Gölbaşı, Kovanlı, Karaburun, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Kuşçu, Bayraklı, Koçyiğit, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Balova, Ortaca, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Kuşçu, Ortaca, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Alanlı, Kuyulu, Denktaş bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Beşdeğirmen, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Çınarcık, Yenikent, Yukarıazıklı, Mezopotamya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Midyat(Estel) ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran, Selahaddin Eyyubi, Zeynelabidin, Mor-Yakup, Kışla bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Koyunlu, Dereyanı, Çınaraltı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Sürgücü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Atakent, Yukarı, Aşağı, Turgut Özal, Yeni(Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.