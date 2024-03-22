Elazığ’da 2 Tunceli’de bir bölgeye uyarı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Tunceli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 08.00-08.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Dilek Mevkii, Durupınar Köyü Durupınar, Yolçatı Köyü Yolçatı, Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra, Kelmahmut Köyü Gülmahmut, Koparuşağı Köyü Koparuşağı, Bağdere Köyü Bağdere, Yalındamlar Köyü Yalındamlar, Akçakale Köyü Akçakale, Gözpınar Köyü Gözpınar, Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Çalıca Köyü Cansızlar Mezra, Günaçtı Köyü, Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra, Gölköy Köyü Gölköy, Cumhuriyet Mahallesi, Sarılı Köyü Sarılı bölgelerine,
Yarın 08.00-08.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Badempınarı Köyü Badempınarı, Bölüklü Köyü Bölüklü, Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Şahaplı Köyü Şahaplı, Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Meşeli Köyü Han, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Çalıca Köyü Çalıca, Küllük Köyü Meduşağı Mezra, Ortaçalı Köyü Ortaçalı, Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Sütlüce Köyü Yenimah Mezra, Bulutlu Köyü Bulutlu, Gökçe Köyü Çayırlar, Öksüzuşağı bölgelerine,
Yarın 08.00-08.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Köyü Kütuşağı Mezra, Çalıca Köyü Çavuş Mezra, Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra, Karaali Köyü, Sakabaşı Köyü Sakabaşı, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Sakabaşı Köyü İlyas Mezra, Sakabaşı Köyü Cami bölgelerine,
Yarın 08.00-08.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mezra, Aladikme Köyü Aydoğan Mezra, Sarıtaş Köyü Merkez Mevkii, Koçharmanı Köyü Koçharmanı, Temürköy Köyü Temürköy, Bölüklü Köyü Hacı Ali Mezra, Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra, Bölüklü Köyü Güleç Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü, Aladikme Köyü Velipalas Mezra, Koçharmanı Köyü Doloca Mezra, Aladikme Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşören Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Tunceli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.