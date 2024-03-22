Verilen sözler buhar olup uçtu mu?

Yeşiltepe bölgesini merkezle ayıran demiryolunun kaldırılması hayali Yeşiltepelilerde hiç tükenmiyor. Demiryolunun kaldırılmasıyla bölgenin merkezle bütünleşerek gelişeceğini dile getiren vatandaşlar, belediye başkan adaylarının bu konuyu projeleri arasına almalarını istediler. Demiryolunun kaldırılmasıyla ilgili beklentileri olduğunu dile getiren vatandaşlara Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz da destek verdi. Öte yandan bölgede elektrik ve internet sorunun da hat safhada olduğu belirten Şahbaz, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllar demiryolunun kaldırılmasını veya yerin altından geçirilmesi için çağrı yaptıklarını hatırlatan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, bu sorunun Malatya’nın ve Yeşiltepe Bölgesinin kanayan yarası olduğunu söyledi.

“YAPILAN HİÇBİR ŞEY BOŞA YAPILMAZ”

Yapılan her hizmetin kıymetli olduğunu ifade eden Şahbaz,

“Bu konuyu siyasilerimize, Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Her dönemde siyasetçilerimiz bu konunun üzerinde çalışacaklarına dair söz verdiler. Ama maalesef verilen sözlerde durulmadı. Demiryolunun gerişi ve çıkışındaki 2’şer kilometrelik rayların yerin altına alınmasını, İstasyon garının aynı yerde kalmasını talep etmiştik. Çünkü garın tarihi güzelliği ve dokusunun korunmasını istedik. Hatta burada 460 dönüm atıl durumda arazi var. Buranın da şehrin hizmetine sunulmasını dile getirdik. Memleketimize güzel hizmetler yapılıyor, biz buralara da yatırım yapılmasını ve bu sorunun ortadan kaldırılmasını hala talep ediyoruz. Yapılan hiçbir şey boşa yapılmaz. Bizim önceliğimiz demiryolunun kaldırılarak veya rayların yerin altına alınarak bölgemizin şehirle bütünleşmesi. Her platformda bunları dile getirdik ama gerisi boş çıktı. Ama nefes aldığımız sürece bu sorunu devamlı gündemde tutacağız”

şeklinde konuştu.

“DEMİRYOLU ŞEHRİ 2’YE BÖLÜYOR”

Yeşilytepe’de geniş alanlar olmadığı için hizmet yapılmadığını belirten Şahbaz,

“Yeşiltepe Bölgesi’nin gelişmemesinin en büyük nedeni demiryolunun şehri 2’ye bölmesi. Öte yandan Yeşiltepe’de bir rantın olmaması buradaki çalışma temposunun düşmesine neden oluyor. Bir Fahri Kayahan, bir Tecde, Bostanbaşı gibi Yeşiltepe’de de geniş alanlar olsaydı iştah kabartıcı olur, burada birtakım çalışma yapılırdı. Daha önceden verilen sözler vardı ve sözler buhar oldu, uçtu. Verilen sözler unutulmamalı, buhar olmamalı. Verilen sözlerin yerine getirilmesi Allah katında da, kul nazarında da çok kıymetli”

ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe’de son zamanlarda yaşanan internet ve elektrik sorununa da değinen Şahbaz, ilgilileri göreve davet etti.

“HARCANAN PARALAR HEBA OLUYOR”

“İnternet ve elektrik sorunu giderek kanayan yaramız olmaya başladı” diyen Şahbaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Depremlerin olduğu zamandan bugüne kadar bu problemi yaşıyoruz. Yerin üstünde elektrik ve internet kablolarımız geçiyor. Her gün bir mahallemizde kablo hırsızlığı oluyor. Bu kabloların artık yerin altına alınması lazım. Birçok para harcanıyor, kabloları yerin üstünde geçiriyorlar, daha sonra hırsızlık yaşanıyor ve harcanan paralar heba oluyor. İnsanlar sosyal medyaya dahi giremiyor, öğrenciler ders çalışamıyor. Hırsızlık olayları olduğunda siyasileri arıyoruz ki, ilgililer gelip işlerini yapsınlar. Bunlar doğru şeyler mi? Bir işimiz düşünce illaki araya siyasileri mi koymamız gerekiyor? Neden ilgililer işlerini yapmıyor? Savunma sanayimiz gelişti. Yerli ve milli uçak, İHA, SİHA yapıyoruz. Uzaya ilk astronotumuzu gönderdik. Ancak bir tarafımız göklerde olurken, bir tarafımız hala yerlerde sürünüyor. Duyarlı siyasetçilerimiz var, biz onlardan sorunlarla ilgilenmelerini istiyoruz.”