Nevresim eski kalitesini arıyor

Torba şeklinde hazırlanarak kullanılan yorgan çarşafı anlamına gelen nevresim, yorgan ve battaniyelerin içine geçirilerek korunduğu bir tekstil ürünüdür. Yorgan ve battaniyelerin halk diliyle yüzlenmesi, kolay çıkarılması ve takılması anlamıyla pratik olan bu ürün, ev kadınlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pamuklu, sağlık kontrollü kumaşlardan yapılan yirminci yüzyılın önemli buluşlarından biridir. Şimdilerde nevresim eski kalitesi mumla aranırken, pamuklu, sağlık kontrollü kumaşlardan yapılan olan nevresimle ilgili önemli bilgiler veren Esnaf Mediha Kısacık, BUSABAH Medya’ya konuştu.

2015 yılından beri esnaflık yaptığını dile getiren Mediha Kısacık, daha önceden kumaş türleri hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

“BÜTÜN KUMAŞ TÜRÜNÜ AYNI FİYATA SATAN İNSANLAR VAR”

“Yüzde 80 polyester kumaş naylon dokusunda oluyor” diyen Kısacık,

“Yüzde 70 polyesterin altına düştüğü zaman biraz daha kumaş pamuk dokusunda oluyor. Ama Türkiye koşullarında yüzde 100 pamuklu nevresim kumaşı bulmak mümkün değil. Pamuk dokusunda olan kumaların oranı baya düştü. Bütün kumaş türünü aynı fiyata satan insanlar var. Bu yüzden kumaşlarımızın kalitesini çok düşürttüler”

şeklinde konuştu.

“BAZI MARKALARIN PAMUK ORANI ÇOK DÜŞÜK”

Her kumaşı çarşaf olarak kullanmanın doğru olmadığına dikkat çeken Kısacık,

“Benim kullandığım bir kumaş markası var. Bu kumaşı özellikle Antep'ten kendim alıp getirdim. Bu kumaş yüzde 80 pamuk yüzde 20 polyester türünde bir kumaş ve dokusundan anlaşılıyor. İçinde polyester olmayan kumaş şu anda hiç kalmadı. Ancak bazı markaların pamuk oranı çok düşük. Daha önce bir markanın yüzde 100 kumaş olan kumaşı vardı. Şimdi sadece pamuk dokulu kumaş olanı bulamıyoruz. Fiyat olarak da çok pahalı oldular. Önceden birçok markanın kumaşları pamuk dokusundan dolayı güzeldi ama bazı markaların kumaşlarını önermiyorum”

ifadelerini kullandı.

“ÇARŞAFLIK KUMAŞLARI METRE OLARAK SATIYORUM”

Satışının çok olduğu için çarşaf kumaşları aldıklarını belirten Kısacık,

“Antep’ten getirdiğim çarşafın özellikle pamuk olması için kendim gidip aldım. Çarşaf kumaşında tel oranını azalttılar. Mesela kimi kumaşlar 57 tel kimi kumaşlar ise 63 tel olarak üretiliyor. O zaman da dokusunda bozulma oluyor. Tüzek gibi oluyor yani tülbent gibi açık oluyorlar. Kumaşların kalitesini çok düşürdüler. O kadar çok marka çıktı ve üretimi düzenli yapılmıyor. Zamanla işletenlerin hepsi polyestere daha çok kayıyor. Çarşaflık kumaşları metre olarak satıyorum. Kumaşlar naylon karışımı olduğu için çekme olmuyor. Pamuklu kumaşlarda daha çok çekme oluyor. Pamuk ve naylona karışımı olan kumaşın fiyatı metrekaresi 80 TL’dir. Pamuk yüzdesi daha fazla olan kumaşlar metrekaresi 120 TL’den satılıyor. Yetişkinler için olan çarşaflar daha çok satıldığı için çarşaf kumaşları alıyoruz”

söylemlerini kullandı.

“GERÇEKTEN HİÇ DÜZENLİ DİKİM YOK”

Çarşafların görselinden çok dikiminin önemli olduğunu söyleyen Kısacık, şunları kaydetti:

“Çeyiz işinden ziyade çeyiz olduğu zaman Malatya'da bir kültürümüz var. Yok küpür takıyor musunuz, yok şunu takıyor musunuz? Ben kullanmaları taraftarı değilim. O da insanları rahatsız eden küpürler var. Daha çok düzgün çarşaf dikimine önem vermelidirler. Yani Hiç düzgün dikmiyorlar. Nevresim mesela hazırlarda da görüyoruz. Gerçekten hiç düzenli dikim yok. Düğme dikiyorlar. Ben fermuar dikiyorum. Fermuarı mümkün oldukça yorganların iç dışının orta kısmına getirmeye çalışıyorum ki insanlar iki taraflı yorganı kullanabilsinler. Yorgan yüzlerini çarşaf diktiğim zaman lastik çarşafları büyük dikmeye çalışıyorum. İnsanlar rahat kullanabilsinler.”

“VÜCUDU RAHATLATIYOR”

Çarşaf alacak kişilere pamuklu çarşafları almalarını tavsiye ediyorum” diyen Kısacık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Naylon yazın yakıyor, kışın buz gibi tutuyor insanları. Rahatsız ediyor. Mesela önceden yün alışkanlığımız vardı. Git gide gençlerimiz, yün alışkanlığını kaybettiler. Yün alışkanlığını kaybeden insanlarda daha çok agresiflik, ondan sonra diğer bir sürü yani hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Ama yün insanın stresini alıyordu. Ondan sonra vücudu rahatlatıyordu. Vücudu dinlendiriyordu. Kumaş insanın vücudunu rahatsız etmemeli. Sağlık açısından mesela insanın vücudu uykusuz kaldığı zaman sağlıklı olabilir mi, yok. Önceden insanların uykusu daha derindi. Daha güzel uyuyorlardı. Şimdi insanların çoğunda yaş gittikten sonra gerçekten insanlar uyusa bile dinlenmemiş olarak uyanıyorlar.”