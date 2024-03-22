Deprem anı binaları nasıl etkiliyor Doç. Dr. Onur Onat anlattı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 6 Şubat depremleri ışığında afete dirençli yapılar ve kentler konulu bir konferans gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat’ın konuşmacı olarak katıldığı programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doğu Anadolu Fay Hattının Bingöl-Karlıova'dan başlayan ve Antakya'ya kadar uzanan toplam 6 segmentten oluşan bir fay hattı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onat, 6 Şubat depremlerinden önce Erkenek ya da Pazarcık fayında bir kırılma beklediklerinin altını çizdi.

“ÇOK SIKI BİR YÖNETMELİKTİR”

Depremden etkilenen insan oranı olarak Türkiye’nin dünyada 8’inci sırada olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onat,

“Ülkemizin jeopolitik risklerini deprem, doğa kaynaklı diğer felaketler, ekonomi, göç ve göçmen problemi, siber güvenlik problemi, toplumsal kutuplaşma ve bölgesel savaşlar olarak sıralayabiliriz. Deprem herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan kendi içerimizde çok rahatlıkla nispeten problemsiz atlatabileceğiniz doğa kaynaklı bir afettir. Yani bunlarla alakalı çok rahatlıkla önlemleri alarak ve gerçekten bununla alakalı insanları eğitip tamamıyla bir disiplin içerisinde kontrol mekanizmalarını çalıştırarak da çok rahatlıkla bu problemi bertaraf edebilirsiniz. Diğerleriyle alakalı çok fazla aşırı bir müdahaleniz olamayabilir ya da ülkenizin manevra alanı belli alanlarla sınırlı kalabilir. Ama deprem söz konusuysa bunu çok rahatlıkla ülkenin içerisinde bu problemi çözebilirisiniz. Bizim ülkemiz maalesef ama maalesef insan dünyada 3’üncü depremden etkilenen insan oranı olarak da dünyada 8’inci sırada. Bizim 1940 ile 2018 arasında toplamda 9 yönetmelik değişmiş. Şu an 10’uncusunu kullanıyoruz. İlk 2 yönetmediğimiz doğrudan İtalyan yönetmeliğinin çevirisiydi. İtalyanlar bu anlamda geçmişten beri çok ileri düzeydeler. Ondan dolayı ilk 2 yönetmeliğini çeviriydi. Daha sonra ilk yıllarda bu kez sık değişmesinin temel nedeni deprem tehlike haritalarının yavaş yavaş deprem yönetmeliklerine girmesiydi. 2018 deprem yönetmeliği çok sıkı bir yönetmeliktir. Harfiyen uymamız durumunda depremin felakete dönme olasılığı çok düşüktür. İlk deprem tehlike haritamız 1945’te ortaya çıkmış. 1945’ten sonra ülkemizde olan depremlerle birlikte deprem tehlike haritalarımız güncellenmiştir”

şeklinde konuştu.

“HAREKETLİLİĞİ O TARİHTE BAŞLADI”

Deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olunduğunu dile getiren Doç. Dr. Onat,

“Dünyada kıtasal hareketlilikten dolayı magma sürekli sıvı halde olduğu için yer kabuğunu hareket ettiriyor. Hareket ettirdiği için de sürekli depremler olacak. Kesinlikle bundan kaçamazsınız. Çünkü bu dünyanın var oluşumun bir gereğidir. O yüzden depremler dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka tecrübe etme durumunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla madem böyle bir gerçeklik var, buradan kaçamıyoruz. O zaman bunlarla birlikte yaşamak zorundaysak, önlemlerini de almak zorundayız. Malatya'nın da özellikle üzerinde bulunduğu, 6 Şubat depremlerinin de olduğu Doğu Anadolu Fay Hattımız vardı. Doğu Anadolu Fay Hattımız Bingöl-Karlıova'dan başlıyor Antakya'ya kadar uzanan toplam 6 segmentten oluşuyor. Biz 6 Şubat depremlerinden önce Erkenek ya da Pazarcık fayında bir kırılma bekliyorduk. Bu işin bu kadar kompleks olup da toplamda bu üst segmentin birden kırılabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Bu deprem gerçeğini, felakete geçiren bir durum oldu. Geçmişine bakamayacak olursak 1939’dan sonra Amerika'da bir akademisyen Doğu Anadolu Fayının çok uzun yıllar sessiz kaldığından bahsetmişti. Ondan sonra 1939 yılında ülke tarihinin en büyük depremi olan 7.9 Erzincan depremi gerçekleşti. Doğu Anadolu Fay Hattının hareketliliği o tarihte başladı. 7.9 büyüklüğündedir. Şimdiye kadar bundan büyük bir deprem ülkemizde gerçekleşmemiştir. En son Kahramanmaraş depremleri 7.7 ve 7.6 olarak ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. 1939 Erzincan depreminde toplamda 300 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. 1939 depreminden sonra 1992 Erzincan depremi, 2003 Bingöl depremi, 2007 Elazığ’da 2 deprem oldu. 2010 Kovancılar depremi ve on dan sonra da 2020 Elazığ depreminden sonra Narlı Fayının kırılması ile birlikte Pazarcık fayına sıçrayan deprem daha sonra Sürgü fayını kırdı ve bir defada da Amanos fayının kırılmasına sebebiyet verdi. Hatay’da 20 Şubat’ta akşam saat 21.00’da iki deprem oldu. Bunlardan bir tanesi 6.4’dü, bir tanesi de 5.8’di. Yaklaşık 5-10 dakika ara ile oldu. Bu 2 depremle birlikte Doğu Anadolu fay hattının belli bir kısmı hariç tamamıyla kırılmış oldu”

ifadelerini kullandı.

“178 MİLYAR DOLAR CİVARINDA HESAPLANMAKTADIR”

6 Şubat depremlerinde Malatya’nın çok ciddi bir hasar aldığını kaydeden Doç. Dr. Onat,

“6 Şubat depremlerinde afet bölgesinde toplamda 11 şehir 124 ilçe 6 bin 929 köy ve mahallede yaşayan toplamda 14 milyon insan etkilendi bu depremden. 53 bin 537 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 107 bin 213 yaralımız oluştu. 39 bin 441 bina yıkıldı, 206 bin 907 yapı ağır hasarlı olarak tescil edildi, 43 bin 746 yapı orta hasarlı tescil edildi ve toplamda bunun devlete maliyeti maalesef 178 milyar dolar civarında hesaplanmaktadır. 6 Şubat depremlerinde Malatya'da maalesef çok ağır hasar aldı. Malatya ilk depreme 165 kilometre, ikinci depreme 100 kilometre mesafedeydi. Dolayısıyla Malatya ikinci depremde çok ciddi hasar aldı. Malatya’nın depremden önce 812 bin 580 nüfusu varken Malatya'da deprem esnasında bin 386 yurttaşımız vefat etmiş. 6 bin 444 yaralı yaralı. 5 bin 611 bina yıkılmış. Depremden sonra Malatya’nın nüfusu 742 bin 725 şehirden gidip de aldırmayanlar da dahil. Yani aslında bundan daha az kişi Malatya’da yaşıyor”

diye konuştu.

“YIKIM DİYE BİR KAVRAM YOK”

Deprem yönetmeliğinde yıkım kavramının olmadığını belirten Doç. Dr. Onat,

“Depreme dirençli yapıların aslında temel ilkeleri çok bellidir. Deprem yönetmeliklerinde bunlar çok açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. 2018 deprem yönetmeliğine baktığınız zaman performans sınırlarımız vardır. Bu performans sınırlarımız; kesintisiz kullanım, sınırlı hasar, kontrollü hasar ve göçmenin önlenmesi. Kesintisizi kullanım depremden sonra çok rahatlıkla hemen aynı şekilde hiç deprem görmemiş gibi kullanabildiğiniz yapılardır genelde hastaneler, itfaiye ve sağlık kuruluşları, idari binalar, okullar bu tür yapılar depremden sonra kesintisiz bir şekilde kullanıma devam ettiğiniz yapılardır. Sınırlı hasar performans düzeyinde de kısmen doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı bir performans düzeyidir. Kontrollü hasar ise orta hasar dediğimiz kavram burada ortaya çıkıyor. Kontrollü hasar aslında orta hasardır. Onarılabilecek düzeydeki hasarları, belirli güçlendirme prosedürleri uygulanarak yapılabilecek müdahalelerle yapıyı tekrar kullanılabilecek duruma getirebileceğimiz performans sınırıdır. Bir diğeri de göçme önlemesidir. Yapılarınızı öyle bir tasarlamanız gerekiyor ki ne kadar hasar alırsa alsın kısmen veya tamamen göçmesinin önlenmesi gerekiyor. Bizim aslında deprem yönetmeliğimizde yıkım diye bir kavram yok. Ama maalesef problem şu performans düzeyi tasarım aşamasında herhangi bir şekilde dikkate alınmıyor. Tasarımcılar özellikle tasarımdan sonra maalesef performans tahkiki yapmıyorlar. Bunun içinde yapının performansı ilk etapta ortaya çıkmıyor. Yapının performansı deprem esnasında sınanıyor”

açıklamasında bulundu.