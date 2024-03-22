“Arguvan’ı kalkındırmazsam gelin yakamdan tutun”

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren ve partililer tarafından ilçenin girişinde kalabalıkla karşılanan Ağbaba daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Ağbaba’ya Arguvan ziyaretinde CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Ali Balta, Esin Temel, İl Başkanı Barış Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın eşlik etti.

“FİTNE TOHUMLARI DEĞİL MUTLULUK EKECEĞİZ”

Ağbaba’nın 12 yıldır Arguvan’a destek olduğunu ve bu desteklerin şahsa değil Arguvan’a yapıldığını vurgulayan CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren, “Arguvanlılar şimdiye kadar kin ve nefretle beslenmedi, bu zihniyete geçit vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Biz partimize ve memleketimize yakışanı yapacağız, sevgiden, saygıdan, birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu toprakları ben değil biz yöneteceğiz, bu topraklara fitne tohumları değil mutluluk ekeceğiz. Ben Veli Beye tüm Arguvanlılar adına teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Arguvan’dan bir an olsun elini çekmedi. Festival dendi, en iyisini yaptı. Kültür merkezi dendi, en güzeli yapıldı. Cem evlerine yardım dendi, bir an bile düşünmedi. Bizim de yapacağımız birçok projemizde Veli Ağbaba’nın desteğini alacağımızı bilmenizi isterim” dedi.

Arguvan’ın her zaman Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıktığını söyleyen Ağbaba, Arguvan’da dostluğun ve sevginin kazanacağını belirtti.

“İŞSİZLİĞİ ÇÖZMEZSEM GELİN YAKAMDAN TUTUN”

Halk buluşmasında önemli açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba ise konuşması sırasında şu ifadelere yer verdi:

“12 yıldır Arguvan’ın ne ihtiyacı varsa, ne istediyse ben hep gerekeni yaptım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman da bu destekler fazlasıyla devam edecek. 5 yıl içinde Arguvan’da işsizliği, yoksulluğu çözeceğim. İşe alımlarda ihtiyacı olana, evine hiç maaş girmeyene öncelik vereceğim. Birileri benim yaptıklarımı hiçe sayabilir, beni bu meydanda yuhlatabilir. Benim umurumda değil. Yuhlattığı kişi ilin milletvekili, Arguvan’ın en büyük destekçisi. Siz sakın ama sakın kimseye kin duymayın, nefret beslemeyin. Buna da fırsat vermeyin. Burada sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, iyiliği inşa edeceğiz. Malatya’nın, Arguvan’ın her köşesinde ‘Allah Veli Ağbaba’dan razı olsun’ diyen insanlar var. Bu bana yeter. Arguvan’ı kalkındırmazsam, ayağa kaldırmazsam, işsizliği çözmezsem gelin yakamdan tutun.”

Kaynak: BÜLTEN