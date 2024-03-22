Yıldırım: Vatandaşlarımız bunun hesabını sandıkta sormalı

Mahalli Seçimlere sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Malatya Milletvekili Bilal Yıldırım seçim çalışmalarına devam ederek Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında esnafa desteğin verilmediğini belirtti.

“MALATYALI ESNAFA PARA VERMİYOR”

Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret eden Bilal Yıldırım, “AK Parti, deprem sürecinde esnafın yanında olmadı. KOSGEB kredileri esnafa hızlı bir şekilde ulaştırılmadı. Halen aylardır sırada bekleyen esnaflarımız var. Esnafın vergisi ve prim borçları silinmedi, sadece erteleniyor. Esnaf biriken bu vergileri ve BAĞ-KUR primlerini nasıl ödeyecek? Eğer Yeniden Refah Partisi iktidarda olsaydı, esnafın vergisini ertelemezdi, direk silerdi. AK Parti faize para veriyor, israfa para veriyor, bir avuç holdinglere para veriyor, ama evini, iş yerini, sermayesini kaybetmiş olan Malatyalı esnafa para vermiyor. Esnafımız bunun hesabını sormalı. Esnafımız yıllardır vergi ve primleri ile devletine baktı, devletimiz de en az 2-3 yıl esnafımıza bakmalı. Çünkü bu esnaf dertli, bu esnaf yaralı, bu esnaf evsiz. Belediyeler, esnaf için vergi konusunda bir destek verdi mi? Esnafımız da bunlara destek vermesin” şeklinde konuştu.

“MALATYA BUNLARDAN KURTULACAK”

Yerel seçimlerde sandıktan değişimin çıkacağını belirten Bilal Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’da son günlerde konteyner kentlerden birinde yaşanan talihsiz bir olay yüreklerimizi dağladı. Depremin üzerinden 13 ay geçti. Malatyalılara ev yapamayan AK Parti, maalesef konteynerde yaşayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunu bile koruyamayacak durumda. Ev yapamıyorsunuz, bari insanların can ve namusunu koruyun. Malatya bunların umurunda değil, Malatyalılar bunların umurunda değil. Bunların tek derdi var, rant. Rant için seçim öncesi birbirlerine girdiler, baktılar ki ellerindeki rant gidiyor, hep birlikte sahaya döndüler. Malatyalılar bunları tek tek değil, 31 Mart’ta toplu halde siyasetten emekli edecek. Malatya bunlardan kurtulacak.”

“MALATYA TEMSİL EDİLEMİYOR”

Deprem konutları konusunda Malatya’ya haksızlık yapıldığını belirten Bilal Yıldırım, “Deprem konutları için şimdiye kadar 2 tane kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarını ilan edemiyorlar. İlk kurada 6 bin 100 kişiye, ikinci kurada bin 700 kişiye halen bitirilmemiş olan ev verdiler. Toplamda 13 ayda 7 bin 800 ev verebildiler. Malatya’da 69 bin ev yapılacaktı. Malatya'nın en büyük sorunu depremin yaraları. Ama maalesef Malatya’nın siyaseten temsil edilememesi ve bu kentin yönetilememesi sorunu da en az deprem kadar önemli. Malatya temsil edilemiyor. Malatyalılar, AK Parti’yi 22 yıldır sırtında taşıyor, ama onlar bir yıl Malatya’yı sırtlayamadı. Vatandaşlarımız bunun hesabını 31 Mart’ta sandıkta sormalı” dedi.

Kaynak: BÜLTEN