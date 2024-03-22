Diyarbakır dikkat! Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Sur Yenişehir etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı, Obalı, Köseli, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yuvacık, Aktepe, Belenli bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Yolaç, Susuz, Sulak, Tekel, Yenişehir, Selahattin, Eşme, Başıbüyük, Aşağıveysi, Darköprü, Tokluca, Yukarıveysi, Üçbasamak, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Eskiköy, Karahacı, Erikyazı, Karacalar, Otluk, Sarıbuğday, Yolarası, Çardak, Umur, Beypınar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Dokuzçelti, Fabrika, Dokuzçeltik, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alibardak, Küçükakören, Mermer, Dervişhasan, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Sancar, Tanışık, Sivritepe, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.