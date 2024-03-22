22 Mar 2024 - 11:47 - Gündem

Antep ve Maraş dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…