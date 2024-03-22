Antep ve Maraş dikkat! Tek tek açıklandı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ne,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi’ne,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Ortaklı, Çalış, Kabaağaç ve Izgın mahallelerine,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa, Divanlı, Kurtuluş, Divanlı ve Turan mahallelerine,
24 Mart 2024 Pazar günü 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder, Gayberli ve Şazibey mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Gaziantep’te:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 126151 Nolu, Okul, Öz Yolu, Belen, Burç Yolu, 126600 Nolu, Ravanda Yolu, 126129 Nolu, 126157 Nolu, 126159 Nolu, 126158 Nolu, 126125 Nolu, 126108 Nolu, 126126 Nolu, Gaziantep Yolu, 126156 Nolu, 126173 Nolu, 126213 Nolu, 126154 Nolu, 120300 Nolu, 120005 Nolu, 120007 Nolu, 120001 Nolu, 120003 Nolu, 120006 Nolu, 120004 Nolu, 120002 Nolu, Kubilay, Çetin Alp, Gedik Yolu, Cuma, Türkhan, Kert Ali, Nacaroğlu, Cennet, Tutlu Kuyu, 129003 Nolu, Er, Bayrak, Özoğlu, Ünlü, Şöhmeli Oğlu, Kardeşler, Tekin, Bahçeli, Kanarya, 129008 Nolu, Hacı Ökkeş, İkizoğlu, Karaseki, 129002 Nolu, 195168 Nolu, 195147 Nolu, 195144 Nolu, 195165 Nolu, 195023 Nolu, 138010 Nolu, Budak Yolu, 138004 Nolu, 138007 Nolu, 138001 Nolu, 138002 Nolu, 138005 Nolu, 138006 Nolu, 138003 Nolu, 138014 Nolu, 138011 Nolu, Yamaçtepe Yolu, 138008 Nolu, 121120 Nolu, 121300 Nolu, 137018 Nolu, 137001 Nolu, 121074 Nolu, 137002 Nolu, 137005 Nolu, 137004 Nolu, 137400 Nolu, Yamaçtepe, Yeşilpınar, Cumhuriyet, Dere Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 85054 Nolu, 85056 Nolu, 85057 Nolu, 85058 Nolu, 85059 Nolu, 85060 Nolu, 85061 Nolu, 85062 Nolu, 85064 Nolu, 85088 Nolu, 85091 Nolu, 85200 Nolu, 85201 Nolu, 85202 Nolu, 85203 Nolu, 85204 Nolu, 85207 Nolu, 85282 Nolu, Şehit Ali Çiftçi, Üniversite, Yavuz Sultan Selim bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.