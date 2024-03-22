Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ Köyü’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy KÖYÜ’ne,
Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Değirmenli Beldesi; Orta Mahallesi, Değirmenli Beldesi; Yukarı Mahallesi, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Hürriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Hacıbeyli Köyü; Yeni Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Şeyhömerli Köyü, Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Küme3 Mevkii, Tekneçukur Köyü, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Kılan Köyü; Fatih Mevkii, Kılan Köyü; Zafer Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.