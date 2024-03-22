22 Mar 2024 - 11:42- Gündem G:

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek! mask
Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!
Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ Köyü’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy KÖYÜ’ne,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Değirmenli Beldesi; Orta Mahallesi, Değirmenli Beldesi; Yukarı Mahallesi, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Hürriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Hacıbeyli Köyü; Yeni Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

Yarın 12.00 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Şeyhömerli Köyü, Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Küme3 Mevkii, Tekneçukur Köyü, Tepeköy Köyü bölgelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Kılan Köyü; Fatih Mevkii, Kılan Köyü; Zafer Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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22 Mar 2024 - 11:42 Niğde- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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