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Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek! mask
Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!
Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri'de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri'de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,

Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı İmirzaağa Mahallesi’ne,

Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

Yarın 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,

Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

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22 Mar 2024 - 11:37 Kayseri- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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