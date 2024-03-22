Kayseri dikkat! Pınarbaşı Özvatan Bünyan ve Sarız etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri'de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri'de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı İmirzaağa Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,
Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.