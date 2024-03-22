Malatya Barosu’ndan tepki geldi!

Malatya ve İstanbul Bağcılar’da yaşanan çocuk istismarına yönelik Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren barolar eş zamanlı bir basın açıklaması düzenlediler. Malatya’daki açıklamayı Malatya Baro Başkanı Onur Demez yaptı.

Önceki günlerde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde su bayiliği yaptığı belirlenen M.Ş isimli şahsın işyerinde yıllarca tehdit ve işkence ile çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını belirten Demez, M.Ş. isimli şahsın 2009 yılında aynı suç kapsamında yargılandığı ve 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat ettiği bilgisinin kamuoyuna yansıdığını söyledi.

“A.C İSİMLİ BİR ŞAHIS TUTUKLANMIŞTIR”

Malatya’da da 7 yaşındaki bir kız çocuğuna A.C. isimli şansın cinsel istismarda bulunduğunu dile getiren Demez, “Söz konusu haber kamuoyunda güncelliğini korurken, bu kez 20 Mart 2024 tarihinde Malatya Konteyner Kentte 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu tespit edilmiş ve bu olayla ilgili olarak A.C isimli bir şahıs tutuklanmıştır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz istismar olayları, yakın zamanda yaşanan olaylardan yalnızca 2 tanesidir. Çocuklara yönelik istismara konu olaylar kamuoyunda yankı oluştursa da bir süre sonra unutulmakta, yok sayılmaktadır. Halbuki çocuklara yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması için suçluların cezalandırılması, önleyici politikalar oluşturulması, çocukların üstün yararı gözetilerek suç mağduru çocukların korunması oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

“İSTİSMAR VAKALARININ SAYISI ÇOK FAZLA”

Demez, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı verilere göre son 9 yılda, çocukların cinsel istismarına yönelik olayların 3 kat artığına dikkat çekerek, “Bu veriler güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara ait sayısal veriler olup güvenlik birimlerine yansımayan ve açığa çıkmayan istismar vakalarının sayısı maalesef çok daha fazla bulunmaktadır. Son yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artış, TCK da yer alan cezaların caydırıcı olmadığını ve yaşanan vakaları ceza hukuku boyutuna indirgemenin yanlışlığını göstermektedir” dedi.

“BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM ORTAYA KOYMAKTA”

“Çocukların korunmasına yönelik Uluslararası Sözleşmelere ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ ve 25.11.2010 tarih 6084 sayılı Kanun ile onaylanan ‘Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’ne (Lanzarote Sözleşmesi) Türkiye devleti de taraf devlet olarak imzacı olmuştur” diyen Demez, “Her iki sözleşmenin temel ortak ilkesi, çocukların yüksek yararının en üstün değer olarak kabul edilmesidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi; ceza hukuku anlamında istismar fiillerini derlemekle birlikte, cezai boyut dışında da çocuklara karşı cinsel suistimal ve istismarı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Taraf devletlere; önleme, koruma, kovuşturma, ulusal ve uluslararası işbirliği yapma yükümlülüğü de getirmektedir. Sözleşmede; çocukların, özel sektörün, medyanın ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarıyla mücadele konusuna toplumun tüm kesimleri ile katılımı hususuna özel önem verilmiştir. Bu bağlamda sözleşmeye taraf devletler; çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarıyla mücadeleye ilişkin devlet politikaları, programları veya diğer girişimlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına, gelişme kapasitelerine uygun olarak çocukların katılmalarını teşvik etmekle yükümlü tutulmuştur. Taraf devlet statüsünde olduğumuz sözleşmenin tüm unsurları ile uygulanması gereği her geçen gün önemini artırmaktadır” şeklinde konuştu.

“TOPLUMUN HER ALANINDA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENMELİ”

Her alanda özel etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirten Demez, “Bu bağlamda T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023- 2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planında Çocuğun cinsel istismarına yönelik olarak ‘Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesine yer verilmiş olmakla birlikte, eylem planında yer alan hükümlerin ivedilikle uygulanması, TBMM bünyesinde kurulan ‘Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun’ kapsamının genişletilerek TBMM bünyesinde daimi 'Çocuk Hakları Komisyonunun' kurulması, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin temel ilkeleri esas alınarak yeniden düzenlenmesi elzemdir. Yaşanan çocuk istismarı olaylarının önlenmesi adına yerelden genele tüm idari ve adli teşkilat, sivil toplum kuruluşları, medya ve özel sektöre görev ve sorumluluklar verilmeli, 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarı Önleme Günü’nde farkındalık yaratmak adına toplumun her alanında özel etkinlikler düzenlenmelidir” şeklinde konuştu.

“CİNSEL İSTİSMAR DAVALARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Demez, “Barolar olarak; başta TBMM olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarını, meslektaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, basın/medya kuruluşlarını, aileleri ve toplumun her kesimini çocuğa yönelik cinsel istismarın karşısında durmaya, gerekli tüm önemlerin alınması için görev paylaşımı ve işbirliği yapmaya, yaşanan can yakıcı istismar olaylarına karşı farkındalık yaratmaya davet ediyor, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismar olaylarının faillerine en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak çocuklarımıza yönelik cinsel istismar davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.