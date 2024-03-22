Malatya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ve birçok bölgede kayısı ağaçlarının çiçek açması ise üreticiyi şimdiden endişelendiriyor. Malatya’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak ile kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce yapılan uyarılarda ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, yağışların aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı