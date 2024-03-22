- Sağlık

22 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 22 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 22 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Ezgi Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:60/B, Eski Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Nisa Eczanesi

Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, Çarşamba Pazarı Sokağı sonu

24 saat açık

Zeynep Yılmaz Eczanesi

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşil Evler Site içi, Yeşilevler Camii karşısı, No:5/A

24 saat açık

Taşdemir Eczanesi

Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı,

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık”

 

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22 Mar 2024 - 10:40 - Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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