Malatya’da mart kapıdan baktı! Kar kapıda

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur şeklinde olacağı, bölge genelinin yüksek kesimlerinin ise kar şeklinde olacağı tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİDEN 2 UYARI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Yağış uyarısı ve oluşması muhtemel riskler: Sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar - çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 9 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 4 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 6 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu 6 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece”