İlhan Geçit ismini Sami Er mi önerdi? Yeşilyurt adayı için etkisi oldu mu?

Bakış Açısı Seçim Özel programına konuk olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeşilyurt için İlhan Geçit’in aday gösterilmesinde kendisinin etkisi olup olmadığıyla ilgili kamuoyunda çok konuşulan o sorunun cevabını verdi. Başkan Adayı Er,

“Yok böyle bir şey. Ben ilk defa sizden duyuyorum bunu. Hiç duymadım” dedi. Er’in, “Bu arkadaşımız tıp doktoru. E tıp doktoru üniversitede hocalık yapmış. Öyle hafife alınacak bir şey de değil bu. Bu adam yöneticilik yapmış, hekimlik yapmış, başhekimlik yapmış”

ifadeleri de dikkat çekti.

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı”, Seçim Özel programı yapmaya devam ediyor. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı Bakış Açısı Seçim Özel’in bu haftaki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın’dı.

Programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’e yöneltilen “İlhan Geçit’in aday olmasında etkiniz var mıydı?” sorusu en dikkat çeken detaylardan biriydi.

İLÇE BELEDİYELERİNDE ADAYLARLA İLGİLİ BİR ETKİSİ OLDU MU?

MGTC Başkanı Mehmet Aydın’ın

“Sami bey ilçe belediyelerinde adaylarla ilgili bir etkiniz oldu mu? İlçe belediyelerini sizin belirlediğiniz söyleniyor”

sorusuna yanıt veren Başkan Adayı Sami Er,

“Öyle şey olur mu! Teşkilat yapısıyla ilgili bir şey. Genel Merkezimiz var, yapılan anketler var. Mevcut adaylar üzerinde çalışmalar yapılıyor, teşkilatımız onu yetersiz gördüğünde alternatif adaylar var mı diye çalışıyor. Genel Merkezimizin belirlediği bir şey bu”

ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt’ta İlhan Geçit’in aday gösterilmesinde Sami Er’in etkisinin olup olmadığıyla ilgili soru-cevap diyalogları şöyleydi:

“BİZE SORULUNCA DA BİZ OLUMLU BAKTIK”

Mehmet Aydın: Özellikle Yeşilyurt’ta İlhan Geçit’in sizin isteğiniz üzerine aday gösterildiği çok konuşuldu. Bu konuda ne söylersiniz?

Sami Er: Şöyle söyleyeyim Genel Merkezimizin yaptığı çok çalışmalar var. Anketler yapılmış, çalışmalar yapılmış, kanaat önderlerinin görüşleri alınmış, Bir isim ortaya çıkmış, dolayısıyla bize de sorulunca; hem Battalgazi hem Yeşilyurt adayımızın, ikisi de birbirinden kıymetli arkadaşlarımız, bu yetkinliğe sahip, bu işi çok iyi yapacak arkadaşlar. Bize sorulunca da biz olumlu baktık.



“İLK DEFA DUYUYORUM”

Mehmet Aydın: Evet Sami Er doğru bir aday mıydı AK Parti için, doğru bir adaydı. Depremden sonra Malatya’yı hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilir evet… Ama mühendis, TOKİ başkan yardımcılığı yapmış, yani bu işin uzmanı… Sizin de koordineli çalışacağınız ilçe belediye başkan adayları var. Depremden 4-5 ay sonra emekli olmuş, Malatya’yı terk etmiş bir tıp doktorunun olması ve bunu da Sami Er’in ısrar etmesi çok büyük tepkilere neden oldu.

Sami Er: Yok böyle bir şey. Bunu telaffuz etmeniz bile yanlış. Ben ilk defa sizden duyuyorum bunu. Hiç duymadım.



“ÜNİVERSİTEDE HOCALIK YAPMIŞ, ÖYLE HAFİFE ALINACAK BİR ŞEY DE DEĞİL BU”

Mehmet Aydın: Sami Bey inanın özellikle AK Partililerden duyduğum şeyler bunlar. Ben size asparagas, kendi uydurduğumuz şeyi sormam.

Sami Er: Ben sizden duydum böyle bir şeyi. Samimi söylüyorum. Bizim de 4 tane milletvekilimiz var, il başkanımız var, büyükşehir adayı olarak ben varım ve Genel Merkezimiz var. Bu Genel Merkezimizin takdiri. Genel Merkez bir çalışma yapmış alternatif aday var mı diye. Bu arkadaşlarımız gösterilmiş. Bu arkadaşımız tıp doktoru. E tıp doktoru üniversitede hocalık yapmış. Öyle hafife alınacak bir şey de değil bu. Bu adam yöneticilik yapmış, hekimlik yapmış, başhekimlik yapmış. Diğer taraftan da Bayram Bey (Bayram Taşkın) avukatlık yapmış. Hakikaten de şaibesiz bir avukat. Herkes tarafından takdir edilen bir isim. Mühim olan ekip kurulacak. İyi bir ekipler Allah’ın izniyle bizle beraber istişarelerle çalışacağız.