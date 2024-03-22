- Asayiş

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın merkezinde Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı.

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı mask
Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı
Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın merkezinde Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı.

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Ali Emiri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan 41 yaşındaki Z.C. isimli kadın, saldırı sonrası ağır yaralandı.

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Saldırganın kimliğini belirlemek ve olayın ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Kamuoyu, olayın ardından gelişmeleri yakından takip etmekte.

Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Yenişehir, silahlı saldırı, kadın, yaralı, Ali Emiri Caddesi, saldırgan

22 Mar 2024 - 00:52 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL