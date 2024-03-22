Cadde üzerindeki silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkezinde Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Ali Emiri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan 41 yaşındaki Z.C. isimli kadın, saldırı sonrası ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Saldırganın kimliğini belirlemek ve olayın ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Kamuoyu, olayın ardından gelişmeleri yakından takip etmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı