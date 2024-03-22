Silahlı çatışma: 2 yaralı, 3 araç ve bir ev kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan birkaç araç ile bir ev ve market zarar gördü.

Fırat Mahallesi'nde yer alan Nazım Hikmet Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.I (19) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A (36) ise Dicle Memorial Hastanesine kaldırıldı.

Çatışma sırasında cadde üzerinde bulunan 3 otomobil ile bir ev ve bir marketin camları kurşunların hedefi oldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor. Bu tür olayların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı belirtilirken, güvenlik birimleri olayların aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı