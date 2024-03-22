Şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinde, 2 vatandaşın son anda kurtulma anı kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu, ilçenin birçok noktasını su altında bıraktı.

Cadde ve sokakların suyla dolmasıyla birlikte, sel sularına kapılan 2 vatandaşın yaşadığı dram anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suların şiddetiyle sürüklenen vatandaşların, zor da olsa hayatta kalmayı başardığı görüldü.

Sel felaketi nedeniyle ilçede birçok iş yeri ve araç da su altında kaldı. Yaşanan bu doğal afet, bölgedeki insanların hayatlarını ve işlerini olumsuz etkiledi. Yetkililer, selin yol açtığı zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cizre'deki sel felaketi, doğal afetlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi ve vatandaşları daha fazla tedbirli olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı