- Gündem

Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, hayatı felç etti.

Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi mask
Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, hayatı felç etti.

Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının hemen ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı, özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını yağıştan etkilenmemesi için kapalı yerlere almaya çalıştı. Dolu yağışının şiddeti, ilçede geçici olarak yaşamı felç etti.

Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Kozluk, Sağanak yağış, dolu yağışı, Yağış, uyarı

22 Mar 2024 - 00:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL