Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, hayatı felç etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının hemen ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı, özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını yağıştan etkilenmemesi için kapalı yerlere almaya çalıştı. Dolu yağışının şiddeti, ilçede geçici olarak yaşamı felç etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı