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Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

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Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakarak kenti adeta beyaza bürüdü.

Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü mask
Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
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Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakarak kenti adeta beyaza bürüdü.

Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kent meydanında bulunan tarihi eserler, karla birleşince görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu güzel manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Kar yağışının etkisiyle oluşan bu muhteşem görüntüler, Sivas'ın doğal güzelliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, yağmur, Yağış, kar yağışı, kartpostallık manzaralar

22 Mar 2024 - 00:38 - Gündem

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