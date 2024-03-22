Kartpostallık manzaralar: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakarak kenti adeta beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kent meydanında bulunan tarihi eserler, karla birleşince görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu güzel manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Kar yağışının etkisiyle oluşan bu muhteşem görüntüler, Sivas'ın doğal güzelliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı